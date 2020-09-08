مران الزمالك - ظهور عبد الشافي واستمرار تأهيل رباعي الفريق.. جلسة بين كارتيرون واللاعبين

عقد باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جلسة فنية مع اللاعبي قبل انطلاق المران المقام بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة مساء الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز في أخر ثلاث مباريات خاضهم الفريق في مسابقة الدوري.

وجاءت جلسة كارتيرون مع اللاعبين سريعة في حضور الجهاز المعاون, وتحدث عن أهمية المباراة المقبلة أمام سموحة.

وطالب المدرب الفرنسي لاعبيه بمواصلة الانتصارات مشيدا بتحملهم الضغط في الفترة الأخيرة.

وخصص كارتيرون فقرة تأهيلية خاصة لحسام أشرف لاعب الفريق ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له بسبب إجهاد العضلة الضامة.

كما واصل الرباعي حازم إمام وأحمد سيد زيزو وأشرف بنشرقي وفرجاني ساسي البرنامج التأهيلي لتجهيزهم للمباريات المقبلة.

وخاض الرباعي تدريبات بـ (الجيم) في ظل الإصابات المختلفة والإجهاد الذي يعاني منه اللاعبون بسبب ضغط المباريات.

وظهر محمد عبد الشافي خلال تدريبات الزمالك اليوم الثلاثاء واطمئن كارتيرون على تطورات إصابته.

ويعاني عبد الشافي من الإصابة التي خضع على إثرها لعملية جراحية بعظمة الترقوة.

واطمئن أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في حضور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي على سير خطة التعافي وفقا للبرنامج الموضوع.

وكشف عبد الشافي عن شعوره بتحسن كبير خلال الفترة الأخيرة تمهيدا للعودة قريبا للمشاركة في التدريبات.

وقام عمرو عبدالسلام مدرب الحراس بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي باصطحاب العديد من الصددات سواء الثابتة او المتحركة ، وذلك خلال تدريبات رباعي الحراس على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وأدى محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي رباعي حراس المرمى هذه الفقرة، والتي جاءت للتركيز على سرعة رد الفعل والتصرف والحركة السريعة من كل الزوايا.

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