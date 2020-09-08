قرعة كأس إيطاليا 2020/21 - دربي الشمس وميلانو.. مواجهات نارية محتملة في ربع النهائي

أقيمت قرعة كأس إيطاليا لموسم 2020-2021 والذي سيشهد مواجهات نارية محتملة في مرحلة ربع النهائي كدربي ميلانو بين ميلان وإنتر ومواجهة تجمع نابولي وروما في دربي الشمس.

النسخة الـ 74 من الكأس ستنطلق في 23 سبتمبر المقبل وتنتهي في 19 مايو من 2021.

وتشارك 9 أندية من الدرجة الرابعة و27 من الثالثة و20 من الثانية ومثلها من الدرجة الأولى.

وتقام أربعة مراحل يصل منها 8 فرق لـ دور الـ 16 (المرحلة الخامسة) والذي يشهد مشاركة أصحاب المراكز الثمانية الأولى في جدول الترتيب من الدوري الإيطالي الموسم الماضي وهي: يوفنتوس – إنتر – أتالانتا – لاتسيو – روما – ميلان – نابولي – ساسولو.

مباريات ثمن النهائي ستقام في يناير 2021 وحال تفوق أصحاب المراكز الثمانية الأولى من الدوري الإيطالي قد نشهد مواجهات نارية في ربع النهائي والذي يقام من مباراة واحدة.

يوفنتوس × ساسولو

ميلان × إنتر

روما × نابولي

أتالانتا × لاتسيو

وستكون مواجهات المربع الذهبي بين

الفائز من يوفنتوس × ساسولو - الفائز من ميلان × إنتر

الفائز من روما × نابولي - الفائز من أتالانتا × لاتسيو

ثم تقام مباريات المربع الذهبي بنظام الذهاب والإياب في فبراير 2021، والمباراة النهائية في 19 مايو 2021 والذي سيقام على ملعب سان سيرو.

وسيعود نهائي كأس إيطاليا لملعب سان سيرو لأول مرة منذ موسم 2006-07 وحينها كانت تقام مباراة النهائي بنظام الذهاب والإياب وشهدت تتويج روما باللقب على حساب إنتر.

ولن يستضيف ملعب الأولمبيكو الذي اعتاد استضافة المباراة النهائية بشكل رسمي بدءا من 2007-08 النهائي لبدء الاستعدادات لاستضافة المباراة الافتتاحية ليورو 2021 بين إيطاليا وتركيا في شهر يونيو.

نابولي حامل اللقب وصاحب الـ 6 ألقاب كان قد تفوق على يوفنتوس صاحب الرقم القياسي برصيد 13 لقبا في نهائي النسخة الماضية.

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