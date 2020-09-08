إسلام صلاح ينتظم في معسكر المصري

انتظم إسلام صلاح قائد المصري في معسكر الفريق ببرج العرب عصر اليوم الثلاثاء، استعدادا للعودة للمشاركة في المباريات مرة أخرى.

إسلام صلاح النادي : المصري المصري

وغاب إسلام صلاح عن الملاعب لفترة طويلة بسبب تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وجاء قرار عودة إسلام صلاح للمشاركة في تدريبات المصري بالتنسيق بين مجلس إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة علي ماهر.

وكان إسلام صلاح بدأ التدريبات التأهيلية قبل عدة أشهر تحت إشراف أحمد سامح أخصائي التأهيل في المصري.

ويحتل المصري المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة.

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