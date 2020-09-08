مصر 2021 - ألمانيا: مصر أظهرت للعالم كيف تنظم حدثا تحت شروط الوقاية من كورونا

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 16:29

كتب : FilGoal

حورس - قرعة مصر 2021

أشاد رئيس الاتحاد الألماني لكرة اليد أندرياس ميتشلمان بحفل قرعة مصر 2021.

وقال ميتشلمان في تصريحات للموقع الرسمي للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال: "حفل القرعة كان مثيرا للإعجاب".

وأوضح "مصر أظهرت للعالم كيف تنظم حدثا تحت شروط الوقاية من كورونا".

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وشدد "أتمنى أن تكون تلك البطولة ضوء للعالم في هذه الظروف".

وفنيا، تحدث المدير الفني للمنتخب الألماني ألفريد جيسلاسون قائلا: "مجموعتنا، التي تضم المجر وأوروجواي وكاب فيردي، مجموعة رائعة".

وشدد في حديثه عن المجموعة الأولى: "المجر كانوا أقوياء للغاية في بطولة أوروبا الماضية، أما أوروجواي وكاب فيردي فيشاركان للمرة الأولى ولا أعرف عنهم الكثير".

وأتم "الأدوار التالية ستكون صعبة للغاية".

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