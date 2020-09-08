طارق حامد يحتفل بمرور 6 سنوات على انتقاله لـ الزمالك: أعظم لحظات حياتي

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 16:25

كتب : FilGoal

طارق حامد - الزمالك - احتفالات السوبر

احتفل طارق حامد نجم خط وسط الزمالك بمرور 6 سنوات على انتقاله للأبيض، من سموحة آنذاك.

طارق حامد

النادي : الزمالك

الزمالك

وكتب حامد عبر تويتر: "في مثل هذا اليوم من 6 سنوات انتقلت إلى نادي الزمالك، واحدة من أعظم لحظات حياتي عندما ارتديت قميصه للمرة الأولى".

وأردف "دائما أشعر بالفخر كوني منتميا لجمهور كبير مثل جمهور الزمالك".

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وأتم "6 سنوات ومكملين إنجازات معا".

صاحب الـ 31 عاما شارك في 214 مباراة بالقميص الأبيض ورفع 9 بطولات مع الفريق، بينها لقب دوري ولقب الكونفدرالية الإفريقية.

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