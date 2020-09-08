طارق حامد يحتفل بمرور 6 سنوات على انتقاله لـ الزمالك: أعظم لحظات حياتي

احتفل طارق حامد نجم خط وسط الزمالك بمرور 6 سنوات على انتقاله للأبيض، من سموحة آنذاك.

طارق حامد النادي : الزمالك الزمالك

وكتب حامد عبر تويتر: "في مثل هذا اليوم من 6 سنوات انتقلت إلى نادي الزمالك، واحدة من أعظم لحظات حياتي عندما ارتديت قميصه للمرة الأولى".

وأردف "دائما أشعر بالفخر كوني منتميا لجمهور كبير مثل جمهور الزمالك".

وأتم "6 سنوات ومكملين إنجازات معا".

صاحب الـ 31 عاما شارك في 214 مباراة بالقميص الأبيض ورفع 9 بطولات مع الفريق، بينها لقب دوري ولقب الكونفدرالية الإفريقية.

زي انهاردة من ٦ سنين دخلت نادي الزمالك، واحدة من أعظم لحظات حياتي لما لبست تي شيرت الزمالك لأول مرة .. دايماً بحس بالفخر اني منتمي لجمهور كبير زي جمهور الزمالك .. ٦ سنين ومكملين إنجازات مع بعض إن شاء الله ⁦❤️⁦🇦🇹⁩🤍⁦ — Tarek Hamed (@TarrekHameed) September 8, 2020

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