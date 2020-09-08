رسميا - إنتر يضم كولاروف

أعلن إنتر ميلان يوم الثلاثاء اتفاقه مع روما للتعاقد مع ألكسندر كولاروف.

وأفاد إنتر في بيان: "ألكسندر كولاروف ينضم إلى إنتر".

وأضاف "الدولي الصربي ينضم إلى النيراتزوي بشكل نهائي قادما من روما".

وانضم كولاروف إلى إنتر مقابل 1.5 مليون يورو.

ويتضمن الاتفاق عددا من الإضافات تصل إلى 500 ألف يورو، وفقا لما يحققه اللاعب.

وذكرت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية سابقا أن كولارف سينتقل إلى إنتر بطلب من أنطونيو كونتي مدرب النيراتزوري الذي يرى أنه سيكون مفيدا للفريق داخل وخارج الملعب بسبب خبرته الكبيرة.

وكان عقد كولاروف مع روما سينتهي في صيف 2021، وبالتالي فإنها الفرصة الأخيرة للذئاب للاستفادة ماديا من الظهير الصربي قبل أن يحق له التوقيع مجانا مع أي فريق آخر منذ يناير المقبل.

كولاروف (34 عاما) سبق له اللعب لـ لاتسيو ومانشستر سيتي، وانتقل إلى روما عام 2017 مقابل 5 ملايين يورو.

وخاض كولاروف مع روما 132 مباراة، سجل خلالها 19 هدفا، وصنع 20، وبات أحد قادة الفريق.

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