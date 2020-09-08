أرقام في الجول – 5 إحصائيات تجيب.. هل بدأ أجايي في تحسس طريق العودة

في 34 دقيقة ضد حرس الحدود، صنع جونيور أجايي هدفين فاز بهما الأهلي في مباراة الجولة 25.

ما قدمه أجايي في تلك الدقائق، معاكس تماما لما قدمه في الـ 3 مباريات الماضية، الذي كان فيها النيجيري بعيدا عن مستواه.

هل بدأ أجايي في تحسس طريق العودة لمستواه؟ هذا ما ستكشفه لنا أرقام FilGoal.com

1 – كل تمريرات أجايي ضد حرس الحدود (12 تمريرة) كانت سليمة. 10 تمريرات قصيرة منها صناعة هدف، وتمريرة طويلة واحدة، وعرضية صنعت الهدف الثاني. أعلى نسبة تمريرات صحيحة كان أجايي قد وصل لها في الـ 3 مباريات الماضية كانت 75% ضد وادي دجلة. وخلال الـ 3 مباريات أخطأ في 11 تمريرة قصيرة.

2 – في 34 دقيقة، خلق جونيور أجايي فرصتين للتسجيل، هذا الرقم هو ضعف ما خلقه في الـ 3 مباريات التي سبقت مباراة الحدود.

3 – 8 من تمريرات أجايي الـ 12 ضد حرس الحدود كانت في الثلث الأخير من الملعب. أكبر رقم حققه في تلك المنطقة من الملعب في المباريات الثلاثة الماضية كان 5 تمريرات سليمة في ثلث الملعب الأخير ضد الجونة.

4- أجايي نجح في مراوغتين خلال 34 دقيقة ضد حرس الحدود. أمام وادي دجلة أفلح في 3 مراوغات في 79 دقيقة، ولم يحقق أعلى من هذا الرقم في بقية المباريات.

5- هذه أول مرة يساهم جونيور أجايي بهدفين في مباراة واحدة مع الأهلي منذ الفوز على المصري 3-0 في فبراير الماضي حينما سجل وصنع. ومنذ ذلك التاريخ، لم يسهم أجايي بالتهديف أو الصناعة حتى مواجهة حرس الحدود.

اقرأ أيضا

لجنة مسابقات الأندية في كاف تدعو أندية نصف نهائي دوري الأبطال لاجتماعها

كيف نجح بيراميدز في ضم رمضان صبحي في 72 ساعة