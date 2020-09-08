جرينوود يعتذر بعد اصطحاب فتيات لمعسكر إنجلترا

اعتذر ماسون جرينوود لاعب منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد، بعد أزمة اصطحابه فتيات لغرفته في الفندق على هامش مواجهة أيسلندا.

ونشر جرينوود بيانا عبر موقع ناديه أفاد فيه:

"بعد أن أتيحت لي الفرصة الآن للتفكير فيما حدث، لا يسعني إلا أن أعتذر للجميع عن الإحراج الذي سببته".

"كان من غير المسؤول مني كسر بروتوكولات فيروس كورونا المعمول بها لحماية اللاعبين والموظفين والجمهور".

"على وجه الخصوص، أريد أن أعتذر لجاريث ساوثجيت بعدما خذلته حين وضع ثقته الكبيرة بي".

"اللعب لمنتخب إنجلترا كان من أكثر اللحظات فخراً في حياتي وليس لدي سوى اللوم على هذا الخطأ الفادح".

"أعد عائلتي والمشجعين ونادي مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا بأنني سأتعلم من هذا الدرس".

ماذا حدث

الثنائي ماسون جرينوود (18 عاما – مانشستر يونايتد) وفودين (20 عاما – مانشستر سيتي) اصطحبا فتيات إلى الفندق الذي يقيم به منتخب إنجلترا وفقا لعدة تقارير صحفية نشرتها الصحف مثل دايلي ميل وصن.

منتخب إنجلترا يقيم في فندق بحجر صحي صارم استعدادا لمواجهة الدنمارك في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية يوم الثلاثاء.

جرينوود وفودين خاضا مباراتهما الأولى على الإطلاق لأول مرة في مسيرتهما مع منتخب إنجلترا ضد أيسلندا يوم السبت والتي فاز بها الأسود الثلاثة بنتيجة 1-0.

وصرح ساوثجيت للصحفيين قائلا: "لسوء الحظ لفت انتباهي أن اثنين من أبنائي قاما بخرق قواعد الحجر الخاصة بـ كوفيد 19، فيما يخص التواجد داخل فقاعتنا الآمنة".

وأضاف "قررت أن الثنائي لن يتواصل أو يتواجد مع بقية الفريق".

وواصل "لم يحدث أي شيء في الأماكن التي يتواجد بها بقية اللاعبين، مازلنا نحصل على معلومات أكثر، قضينا وقتا طويلا لكي نطبق تلك المعايير التي يجب على اللاعبين اتباعها".

وأكمل "لن أخوض في تفاصيل أكثر حتى يصلني كل شيء بوضوح، لا أحد من خارج الفندق تواجد في المناطق التي نشغلها نحن".

وتابع "نحن واضحون للغاية لم يتواصل أي من لاعبينا مع اللاعبين الذين لم ينضما إلينا سواء في الفطار أو التدريبات، إنه موقف خطير للغاية وتعاملنا معه بهذه الطريقة".

وأردف "أعتقد أنه في اللحظة الحالية أحاول أن أستوعب المزيد من المعلومات، بكل وضوح كانا ساذجين، وتعاملنا مع الأمر بطريقة صحيحة، أدرك أعمارهما، لكن العالم بالكامل يتعامل مع هذا الوباء".

وأكمل "أنا والد لأطفال ومراهقين صغار وأعلم أن الناس يفهمون الأمور بشكل خاطئ، لكنني لن أتقبل أي أعذار في هذا الأمر".

واسترسل "لا أعرف جرينوود أو فودين جيدا حاليا، لذا لا يمكننا أن نتحدث بعمق كبير حول الأمر، سأحاول التحدث معهما لاحقا بطريقة مناسبة، لديهم مسؤوليات واعتذرا عما بدر منهما".

وأتم "الثنائي سيجد نفسه في موقف يتعرض من خلاله للكثير من الأحكام عليه، أيضا يتفهمان جيدا أن ما فعلاه كان خطأ، وظيفتنا هي الاستمرار في اللعب".

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