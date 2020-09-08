مرتضى: الزمالك يمدد لـ أوباما وساسي بعد مواجهة سموحة.. واجتماع مع رئيس كاف الثلاثاء

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 11:21

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك أن ناديه سيمدد تعاقدي التونسي فرجاني ساسي، ويوسف إبراهيم "أوباما"، بعد مواجهة سموحة يوم الخميس المقبل.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

يوسف أوباما

النادي : الزمالك

الزمالك

وينتهي عقد الثنائي بنهاية الموسم المقبل.

وكذلك، كشف مرتضى عن اجتماع له مع أحمد أحمد رئيس كاف اليوم الثلاثاء، مع ممثلي الأهلي والرجاء والوداد المغربيين.

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وقال منصور عبر قناة الزمالك: "أوجه رسالة لعمرو الجنايني ومحمد فضل، ألا يوجد كورونا في الدوري وتوجد كورونا في إفريقيا؟ فضل اتفق مع الأندية على تأجيل دوري أبطال إفريقيا".

وشدد "أطالب الجنايني بعمل لائحة وانتخابات لاتحاد الكرة قبل يوم 30 نوفمبر".

وكذلك، هاجم مرتضى، حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وقال: "القرعة تقام تحت إشراف الاتحاد المصري ووزارة الرياضة، كان هناك رمز يجب أن يتم دعوته".

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