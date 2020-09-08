مانشيني: كيلليني قادر على تعليم الكثير من المدافعين

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 10:59

كتب : FilGoal

كيلليني

أشاد روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا بلاعبه جيورجيو كيلليني الذي ظهر بشكل طيب في فوز الفريق على مضيفته هولندا بهدف يوم الإثنين في الجولة الثانية من دوري أمم أوروبا.

وقال مانشيني عن قائده بعد المباراة:"لديه الخبرة، الجودة، يستطيع تعليم الكثير من المدافعين في العالم".

وواصل "وجوده في الملعب مهم بالنسبة لنا لأنه مقاتل. سعيد بعودته وأنه لعب دون مشكلة".

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وتصدرت إيطاليا ترتيب المجموعة بوصولها للنقطة الرابعة وبعدها هولندا وبولندا برصيد 3 نقاط.

ولم يشارك كيلليني أمام منتخب البوسنة والهرسك في الجولة الأولى حين تعادلت إيطاليا بهدف لمثله.

وتحل إيطاليا ضيفة على بولندا الشهر المقبل ثم تستضيف هولندا.

ويتأهل بطل المجموعة إلى المرحلة النهائية من دوري أمم أوروبا والذي يتنافس فيها 4 منتخبات على اللقب.

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