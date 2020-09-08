مصر 2021 - مدرب سلوفينيا: سعداء بنتيجة القرعة ولدينا فرصة كبيرة للتأهل

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 10:47

كتب : FilGoal

لوبومير فرانجيس مدرب منتخب سلوفينيا

يرى السويدي لوبومير فرانجيس المدير الفني لمنتخب سلوفينيا أن فريقه لديه فرصة كبيرة للتأهل من المجموعة الثامنة في النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021.

وقال فرانجيس للموقع الرسمي لـ مصر 2021: "أظن أننا يجب أن نكون سعداء بنتيجة القرعة".

وضمت المجموعة كل من سلوفينيا وبيلاروسيا وكوريا الجنوبية وروسيا.

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وأردف فرانجيس: "طريقة لعب روسيا وبيلاروسيا متشابهة. طريقة كوريا الجنوبية مختلفة ولسنا معتادين عليها في أوروبا".

وأردف "ولكن إجمالا، أنا متحمس لـ مصر 2021 وكذلك لاعبي فريقي متحمسين".

وأتم "لدينا فرصة كبرى للتأهل من مجموعتنا".

وسبق لسلوفينيا الحصول على المركز الثالث في نسخة 2017، وتعد مشاركتها المقبلة هي التاسعة في تاريخ البطولة.

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