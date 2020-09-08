مصر 2021 - مدرب سلوفينيا: سعداء بنتيجة القرعة ولدينا فرصة كبيرة للتأهل

يرى السويدي لوبومير فرانجيس المدير الفني لمنتخب سلوفينيا أن فريقه لديه فرصة كبيرة للتأهل من المجموعة الثامنة في النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021.

وقال فرانجيس للموقع الرسمي لـ مصر 2021: "أظن أننا يجب أن نكون سعداء بنتيجة القرعة".

وضمت المجموعة كل من سلوفينيا وبيلاروسيا وكوريا الجنوبية وروسيا.

وأردف فرانجيس: "طريقة لعب روسيا وبيلاروسيا متشابهة. طريقة كوريا الجنوبية مختلفة ولسنا معتادين عليها في أوروبا".

وأردف "ولكن إجمالا، أنا متحمس لـ مصر 2021 وكذلك لاعبي فريقي متحمسين".

وأتم "لدينا فرصة كبرى للتأهل من مجموعتنا".

وسبق لسلوفينيا الحصول على المركز الثالث في نسخة 2017، وتعد مشاركتها المقبلة هي التاسعة في تاريخ البطولة.

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