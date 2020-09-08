سكاي إيطاليا: إصابة زانيولو بقطع في الرباط الصليبي

تعرض نيكولو زانيولو لاعب وسط روما ومنتخب إيطاليا لقطع في الرباط الصليبي مرة أخرى، وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي إيطاليا".

وقال التقرير إن اللاعب سيغيب عن الملاعب حتى فبراير المقبل، ومن المتوقع أن يخضع للجراحة يوم الأربعاء.

وتعد تلك هي ثاني إصابة بالرباط الصليبي للاعب في أقل من 8 أشهر.

زانيولو تعرض للإصابة وخرج باكيا خلال مواجهة هولندا التي فاز بها إيطاليا منتخب بلاده، بنتيجة 1-0.

صاحب الـ21 عاما تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال شهر يناير الماضي وعاد للملاعب في يونيو الماضي.

صانع الألعاب الدولي الإيطالي شارك خلال الموسم الماضي في 33 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3 آخرين.