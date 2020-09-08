ديباي: أعلم أن هناك أندية مهتمة بالتعاقد معي

لم ينكر ممفيس ديباي لاعب ليون ومنتخب هولندا رغبة أندية في الحصول على خدماته، وذلك بعدما قالت تقارير إن المدرب رونالد كومان يريده في برشلونة.

ممفيس ديباي النادي : أولمبيك ليون

وقال المهاجم البالغ عمره 26 عاما:"علينا فقط أن نرى ما سيحدث. غدا أعود إلى ليون وسنرى ما سيحدث".

وواصل ديباي "لم أسمع الكثير من وكيلي. أعلم أن هناك اهتماما، لكن ليس لدي أكثر من ذلك لأقوله لأني لا أعرف الكثير عن الأمر".

ولا يمانع ليون التخلي عن ديباي الذي رفض تجديد عقده مع النادي الفرنسي.

وينتهي عقد ديباي مع ليون في 2021.

ويلعب ديباي في ليون منذ يناير 2017 بعد أن انتقل إليه قادما من مانشستر يونايتد مقابل 16 مليون يورو.

وخاض ديباي 139 مباراة مع ليون، سجّل خلالها 57 هدفا، وصنع 43.

وساهم ديباي في وصول ليون إلى نصف نهائي الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا.

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