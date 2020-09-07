مؤتمر تقديم رمضان: انضمامي لـ بيراميدز لا علاقة له بالماديات.. وطموحي أكبر من الاحتفال ضد الأهلي

شدد رمضان صبحي نجم بيراميدز الجديد والمنتقل له رسميا من هدرسفيلد الإنجليزي أن انتقاله للفريق ليس بسبب الماديات، وأن القرار كان "قراره وحده".

رمضان صبحي النادي : بيراميدز بيراميدز

وقال رمضان في مؤتمر تقديمه لاعب في الفريق: " تدخل شريف إكرامي (شقيق زوجته) في انتقالي؟ انتقالي إلى بيراميدز قراري أنا وحدي.. أنا من أجلس أمامكم الآن. هذا قراري ولا طرف آخر متدخل في الموضوع. ولا تدخل من إكرامي الشحات أو شريف إكرامي".

وتدخل هنا ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي قائلا: "رمضان له وكيل محترم هو علي صقر، ومن الغريب أن نسمع عن تدخل أسرة اللاعب في الصفقة".

وأردف "فضلت المادة على كرة القدم؟ سمعت هذا الكلام كثيرا. اخترت نادي بيراميدز بسبب طريقة تفكيرهم وطموحهم والأمر بالنسبة لي تحدي لا علاقة له بالماديات".

وأكمل "حركتي في الفيديو الترويجي (الزموا الصمت)؟ ليست لجمهور الأهلي بل هي حركة أقوم بها منذ مونديال 2018".

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وأوضح "سأحتفل حال تسجيلي هدف ضد الأهلي؟ الأمر سابق لأوانه، وطموحي أكبر من تلك الجزئية".

علاقة رمضان بالنادي الأهلي أخذت جزءا كبيرا من المؤتمر حيث سأله صحفي"هل انتقالك لبيراميدز أثر على علاقتك بالأهلي؟".

لكن ممدوح عيد قاطع "لا أعرف لما تتأثر علاقته بالأهلي ونحن هنا للحديث عن انتقاله لبيراميدز، ونحن طبقنا أعلى مستوى من الاحترافية في ضم رمضان".

وشدد "أي لاعب نريد التعاقد معه وهو مرتبط بناديه أول ما نفعله هو التفاوض مع ناديه وهذا ردنا على كل الاجتهادات الموجودة. لو لم نخاطب النادي، فأخبار تفاوضنا مع أي لاعب غير صحيحة".

ثم أكد رمضان "أنا في نادي كبير وبيطبق الاحتراف بشكل مميز مثل أندية أوروبا ولو كنت سأحترف في أوروبا مرة أخرى سيكون عن طريق بيراميدز".

وأكد "أود أن أشكر بيراميدز على الاحترافية والوضوح في التعامل معي، وهدفي أن نقدم شيء كبير للنادي".

وفي المقابل، صرح عمرو بسيوني مدير التسويق في بيراميدز: "سمعنا كلام كثير للغاية حول قيمة التعاقد والقيمة المالية للصفقة، أود التوضيح أن العملية التعاقدية مع رمضان كانت سريعة تتناسب مع قدرات بيراميدز. تلك الصفقات تحتاج للسرعة والحسم. نحن آخر من تقدم بعرض لرمضان صبحي، ونحن أصحاب أقل عرض مادي وصل هدرسفيلد. أول وثاني عرض تم رفضهما. التعاقد مع اللاعب لم يستغرق أكثر من 72 ساعة وبالنسبة للقيمة المالية للصفقة فلا أحد يحق له الإعلان عنها سوى اللاعب".

أما هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز فقال "منذ المرة الأولى التي عٌرض فيها اسم رمضان علينا تحمست كثيرا لأنني أعرف أنه سيفيدنا بشكل كبير. هو في بداية تحد جديد مع ناد يريد تقديم شيء كبير. سنحقق معا كل الطموح الذي نريده".

وكلفت الصفقة خزائن بيراميدز ما بين 4 إلى 4.5 مليون جنيه إسترليني، باحتساب بعض الإضافات، حسبما كشف مصدر مسؤول داخل نادي هدرسفيلد لـ FilGoal.com.

رمضان صبحي هو الصفقة الرسمية الثانية للموسم المقبل، بعد أحمد فتحي، مع عدم إعلان النادي لتعاقده مع شريف إكرامي حتى الآن.

وأعلن الأهلي في وقت سابق عدم وصوله لاتفاق مع رمضان رغم توصله لاتفاق مع ناديه الإنجليزي، لتفضيل اللاعب الانضمام إلى بيراميدز.

وبدأ رمضان صبحي مشواره مع الفريق الأول للأهلي في عام 2014 قبل أن ينتقل إلى ستوك سيتي في 2016.

وفي فترته الأولى مع الأهلي لعب رمضان صبحي 74 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 17 هدفا.

وفاز مع الأهلي بالدوري المصري مرتين وببطولة السوبر المصري مرتين وببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ومع ستوك سيتي لعب رمضان صبحي 48 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 4 أهداف.

ثم انتقل رمضان صبحي إلى هدرسفيلد تاون بداية موسم 2018/2019. ولم يظهر مع الفريق سوى 4 مرات فقط.

وبعدها انضم رمضان لصفوف الأهلي معارا مطلع عام 2019.

وفي موسم ونصف مع الأهلي لعب رمضان 36 مباراة سجل خلالهم 7 أهداف، وفاز ببطولتي الدوري المصري والسوبر المصري.































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