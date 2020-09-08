مدير تعاقدات بيراميدز: هناك أندية مصرية أخرى تعطي لاعبيها مليون و800 ألف دولار

كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، عن الموعد الذي توصل فيه فريقه لاتفاق مع هدرسفيلد تاون بشأن انتقال رمضان صبحي.

بيراميدز أعلن الإثنين عن انضمام رمضان صبحي إلى صفوفه قادما من هدرسفيلد بعقدٍ يمتد لـ5 سنوات.

وصرّح بسيوني عبر أون تايم سبورتس 2: "اتفقنا مع النادي الإنجليزي أول أمس، وأمس لعبنا مباراة، واليوم أعلنا عن الصفقة".

وأضاف: "قدمنا عرضا رسميا لـ هدرسفيلد ولاقى قبولهم، لا أستطيع الكشف عن قيمته بالتحديد لأن هناك بند في العقد يمنع ذلك".

وواصل: "هو أقل عرض مصري وصل لـ هدرسفيلد، أقل بكثير من عرضي الزمالك والأهلي".

وأوضح: "المقابل المادي موجود بأرقام كبيرة في أندية أخرى".

وأتم: "هناك لاعبين في مصر يتقاضون مليون و800 ألف دولار، وليس في بيراميدز".































وانتهت إعارة رمضان صبحي مع الأهلي في 30 يونيو الماضي، بعدما قضى موسما ونصف مع القلعة الحمراء.

عقد رمضان صبحي مع بيراميدز سيكون لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، حسبما علم FilGoal.com من مصدرين مختلفين من جانب نادي بيراميدز وهدرسفيلد الإنجليزي.

في البداية كان الاتفاق على عقد لمدة 3 سنوات، ولكن تم تعديل العقد لتصبح مدته 5 سنوات، مع زيادة في راتب اللاعب، وفقا لما علمه FilGoal.com.

وكلفت الصفقة خزائن بيراميدز ما بين 4 إلى 4.5 مليون جنيه إسترليني، باحتساب بعض الإضافات، حسبما كشف مصدر مسؤول داخل نادي هدرسفيلد لـ FilGoal.com.

وسيكون رمضان صبحي هو الصفقة الرسمية الثانية للموسم المقبل، بعد أحمد فتحي، مع عدم إعلان النادي لتعاقده مع شريف إكرامي حتى الآن.

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