مدير تعاقدات بيراميدز: هناك أندية مصرية أخرى تعطي لاعبيها مليون و800 ألف دولار

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 00:11

كتب : FilGoal

مؤتمر تقديم رمضان صبحي في بيراميدز

كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، عن الموعد الذي توصل فيه فريقه لاتفاق مع هدرسفيلد تاون بشأن انتقال رمضان صبحي.

بيراميدز أعلن الإثنين عن انضمام رمضان صبحي إلى صفوفه قادما من هدرسفيلد بعقدٍ يمتد لـ5 سنوات.

وصرّح بسيوني عبر أون تايم سبورتس 2: "اتفقنا مع النادي الإنجليزي أول أمس، وأمس لعبنا مباراة، واليوم أعلنا عن الصفقة".

أخبار متعلقة
هاني سعيد: فتحي وعبد الله لم يطلبا تعديل عقديهما بعد ضم رمضان.. ونريد الفوز بالثلاثية رمضان: هدفي المنافسة على كل البطولات.. وبيراميدز الأقرب للقب الكونفدرالية هدرسفيلد رافضا الإعلان عن قيمة الصفقة: احترمنا رغبة رمضان.. وبيراميدز كان محترفا للغاية مدير تعاقدات بيراميدز: تعاقدنا مع رمضان بأقل عرض مقدم لـ هدرسفيلد

وأضاف: "قدمنا عرضا رسميا لـ هدرسفيلد ولاقى قبولهم، لا أستطيع الكشف عن قيمته بالتحديد لأن هناك بند في العقد يمنع ذلك".

وواصل: "هو أقل عرض مصري وصل لـ هدرسفيلد، أقل بكثير من عرضي الزمالك والأهلي".

وأوضح: "المقابل المادي موجود بأرقام كبيرة في أندية أخرى".

وأتم: "هناك لاعبين في مصر يتقاضون مليون و800 ألف دولار، وليس في بيراميدز".

وانتهت إعارة رمضان صبحي مع الأهلي في 30 يونيو الماضي، بعدما قضى موسما ونصف مع القلعة الحمراء.

عقد رمضان صبحي مع بيراميدز سيكون لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، حسبما علم FilGoal.com من مصدرين مختلفين من جانب نادي بيراميدز وهدرسفيلد الإنجليزي.

في البداية كان الاتفاق على عقد لمدة 3 سنوات، ولكن تم تعديل العقد لتصبح مدته 5 سنوات، مع زيادة في راتب اللاعب، وفقا لما علمه FilGoal.com.

وكلفت الصفقة خزائن بيراميدز ما بين 4 إلى 4.5 مليون جنيه إسترليني، باحتساب بعض الإضافات، حسبما كشف مصدر مسؤول داخل نادي هدرسفيلد لـ FilGoal.com.

وسيكون رمضان صبحي هو الصفقة الرسمية الثانية للموسم المقبل، بعد أحمد فتحي، مع عدم إعلان النادي لتعاقده مع شريف إكرامي حتى الآن.

اقرأ أيضا:

بدلاء فايلر ينصرون الأهلي على الحدود

ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري

بيراميدز الدوري المصري في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
محمد هاني: هذا ما قصدته بتصريح "الأطفال" ساعة | الدوري المصري
سكاي إيطاليا: إنتر واثق من إتمام صفقة فيدال هذا الأسبوع ساعة | أوروبا
أحمد سامي: فرج عامر تواصل معي بعد رحيلي عن طنطا.. لم أجتمع بـ سموحة قبل ذلك ساعة | الدوري المصري
مدرب الحدود: ما يحدث في الدوري انتحار بالبطئ.. وهكذا واجهت الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
رئيس طنطا: أحمد سامي اتفق مع سموحة بعد مباراة الاتحاد.. ورحل دون إبلاغنا 2 ساعة | الدوري المصري
فرج عامر: هذا دليل عدم تفاوضنا مع سامي وهو في طنطا 2 ساعة | الدوري المصري
مدير تعاقدات بيراميدز: هناك أندية مصرية أخرى تعطي لاعبيها مليون و800 ألف دولار 2 ساعة | الدوري المصري
محمد حليم: كنت أريد دخول الملعب لمنع وليد سليمان من التسجيل 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن: تغريم كهربا مليون جنيه.. تعرف على ما حدث 2 خبر في الجول - بيراميدز يُعدّل مدة عقد رمضان صبحي.. ويقدمه يوم الإثنين 3 ونستون بوجارد.. المدافع "المجرم" الذي "سرق" من تشيلسي 15 مليون يورو 4 8 رسائل نارية من عبد الحفيظ عن "المسؤول الذي اعتاد تلقي الضرب".. وأزمة كهربا
قد ينال إعجابك