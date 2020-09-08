محمد حليم: كنت أريد دخول الملعب لمنع وليد سليمان من التسجيل

شدد محمد حليم المدير الفني لحرس الحدود على أن ضغط المباريات أثر كثيرا على مستوى فريقه البدني أمام الأهلي.

وفاز الأهلي على حرس الحدود بهدف دون رد ضمن الجولة الـ25 من الدوري المصري.

وقال حليم عقب المباراة لقناة الأهلي: "قدمنا مباراة قوية أمام الأهلي ولكن مستوى الفريق البدني أثر علينا في الدقائق الأخيرة".

وأكمل "قدمنا أداء فني جيد ولكن تراجعنا بشكل غير مبرر في الشوط الثاني، خبرة الأهلي منحته الفوز".

وواصل "مواجهة الأهلي كلاعب أسهل كثيرا كمدرب، وفي لقطة هدف وليد سليمان كانت واضحة للغاية أن أجايي سيمررها له بهذه الطريقة، لذلك كنت أريد اقتحام الملعب والتغطية على خط الدفاع لمنعه من التسجيل".

وأتم تصريحاته "كنا نستحق على الأقل التعادل والخروج بنقطة أمام الأهلي".



























































































اقرأ أيضا:

بدلاء فايلر ينصرون الأهلي على الحدود

ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري