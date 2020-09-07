ياسر إبراهيم: نريد حسم الدوري للتركيز على بطولة إفريقيا

شدد ياسر إبراهيم مدافع الأهلي على رغبة لاعبي فريقه في حسم لقب الدوري في أسرع وقت للتركيز على بطولة إفريقيا.

ياسر إبراهيم النادي : الأهلي الأهلي

جاء ذلك عقب فوز الأهلي على حرس الحدود اليوم الإثنين في ملعب المكس في الجولة 25 من الدوري.

وقال ياسر عقب المباراة لقناة الأهلي: "نتخطى كل مباراة ونركز على التي تليها، نريد تحقيق الفوز في كل المواجهات وروح الفريق هي التي تحسم الأمور لصالحنا".

وأضاف "جميع اللاعبون يساندون بعضهم البعض وجميعنا نلعب على قلب رجل واحد".

وأكمل "أشارك بجوار رامي ربيعة منذ منتخب الناشئين وأيضا كنت ألعب بجانب محمود متولي في منتخب الشباب وكذلك أيمن أشرف وسعد سمير".

وأتم تصريحاته "نريد حسم الدوري والتركيز على إفريقيا لأن الوداد المغربي فريق قوي للغاية ويحتاج لإعداد جيد قبل مواجهته".



























































































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