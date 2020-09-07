ربيعة: الفوز المتأخر بسبب تكتل دفاعات الخصوم واللياقة ترجح كفة الأهلي

يرى رامي ربيعة مدافع الأهلي أن تكتل دفاعات الخصوم هو سبب تأخر انتصارات الفريق الأحمر.

رامي ربيعة النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي على حرس الحدود بثنائية دون رد ضمن الجولة الـ25 من الدوري المصري.

وقال ربيعة عقب المباراة في قناة الأهلي: "لا نلعب بشكل بطيء ولكن نقابل دفاعات متكتلة وفي النهاية لياقة الفريق تحسم الفوز لصالحنا".

وأضاف "نلعب بتركيز من الدقيقة الأولى إلى الأخيرة والبعض يرى أن مستوى الفريق تراجع ولكننا نستطيع الفوز".

وأكمل "نسعى لحسم الدوري والتركيز في إفريقيا من أجل الفوز باللقب".

وأتم تصريحاته "جميعنا على قلب رجل واحد في خط الدفاع سواء ياسر إبراهيم أو أيمن أشرف أو حتى الثنائي المصاب سعد سمير أو محمود متولي".



























































































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