ليكيب: ليون يريد 30 مليون يورو لو أراد برشلونة ضم ديباي

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 23:28

كتب : FilGoal

ديباي - ليون

يستعد نادي برشلونة لتقديم عرض لضم ممفيس ديباي لاعب أوليمبيك ليون الفرنسي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ليون يطلب مبلغ 30 مليون يورو مقابل التخلي عن نجمه ديباي.

ويتبقى عام واحد في عقد ممفيس ديباي مع ليون، إذ ينتهي في صيف 2021، وبالتالي يحق له التوقيع مع أي نادٍ مجانا في يناير المقبل.

أخبار متعلقة
مدرب ليون: لو سنحت فرصة برشلونة لـ ديباي فسأوصله هناك بسيارتي شخصيا ليون: ديباي رفض تجديد عقده.. ولا ننوي التفريط به تقرير: ديباي وفينالدوم قريبان للغاية من الانضمام إلى برشلونة فرانس فوتبول: سان جيرمان يرغب في ضم ديباي

وكان رودي جارسيا المدير الفني لـ ليون، قد فتح الباب أمام رحيل ديباي إلى برشلونة.

وصرّح جارسيا: "لو سنحت الفرصة لـ ممفيس ديباي، أو أي لاعب آخر في قائمتي، للعب في فريق مهيء للفوز بدوري أبطال أوروبا، فإني سأوصله شخصيا بسيارتي إلى برشلونة".

وأضاف: "ديباي لاعب من الطراز الرفيع، إنه لاعب مذهل، عاد لتوه من إصابة بقطع في الرباط الصليبي. لو بقي معنا سيزيدنا قوة".

ويلعب ديباي في ليون منذ يناير 2017 بعد أن انتقل إليه قادما من مانشستر يونايتد مقابل 16 مليون يورو.

وخاض ديباي 139 مباراة مع ليون، سجّل خلالها 57 هدفا، وصنع 43.

وساهم ديباي في وصول ليون إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لثاني مرة في تاريخه.

اقرأ أيضا:

بدلاء فايلر ينصرون الأهلي على الحدود

ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري

ممفيس ديباي ليون برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
محمد هاني: هذا ما قصدته بتصريح "الأطفال" ساعة | الدوري المصري
سكاي إيطاليا: إنتر واثق من إتمام صفقة فيدال هذا الأسبوع 2 ساعة | أوروبا
أحمد سامي: فرج عامر تواصل معي بعد رحيلي عن طنطا.. لم أجتمع بـ سموحة قبل ذلك 2 ساعة | الدوري المصري
مدرب الحدود: ما يحدث في الدوري انتحار بالبطئ.. وهكذا واجهت الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
رئيس طنطا: أحمد سامي اتفق مع سموحة بعد مباراة الاتحاد.. ورحل دون إبلاغنا 2 ساعة | الدوري المصري
فرج عامر: هذا دليل عدم تفاوضنا مع سامي وهو في طنطا 3 ساعة | الدوري المصري
مدير تعاقدات بيراميدز: هناك أندية مصرية أخرى تعطي لاعبيها مليون و800 ألف دولار 3 ساعة | الدوري المصري
محمد حليم: كنت أريد دخول الملعب لمنع وليد سليمان من التسجيل 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن: تغريم كهربا مليون جنيه.. تعرف على ما حدث 2 خبر في الجول - بيراميدز يُعدّل مدة عقد رمضان صبحي.. ويقدمه يوم الإثنين 3 ونستون بوجارد.. المدافع "المجرم" الذي "سرق" من تشيلسي 15 مليون يورو 4 8 رسائل نارية من عبد الحفيظ عن "المسؤول الذي اعتاد تلقي الضرب".. وأزمة كهربا
قد ينال إعجابك