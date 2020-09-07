ليكيب: ليون يريد 30 مليون يورو لو أراد برشلونة ضم ديباي

يستعد نادي برشلونة لتقديم عرض لضم ممفيس ديباي لاعب أوليمبيك ليون الفرنسي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ليون يطلب مبلغ 30 مليون يورو مقابل التخلي عن نجمه ديباي.

ويتبقى عام واحد في عقد ممفيس ديباي مع ليون، إذ ينتهي في صيف 2021، وبالتالي يحق له التوقيع مع أي نادٍ مجانا في يناير المقبل.

وكان رودي جارسيا المدير الفني لـ ليون، قد فتح الباب أمام رحيل ديباي إلى برشلونة.

وصرّح جارسيا: "لو سنحت الفرصة لـ ممفيس ديباي، أو أي لاعب آخر في قائمتي، للعب في فريق مهيء للفوز بدوري أبطال أوروبا، فإني سأوصله شخصيا بسيارتي إلى برشلونة".

وأضاف: "ديباي لاعب من الطراز الرفيع، إنه لاعب مذهل، عاد لتوه من إصابة بقطع في الرباط الصليبي. لو بقي معنا سيزيدنا قوة".

ويلعب ديباي في ليون منذ يناير 2017 بعد أن انتقل إليه قادما من مانشستر يونايتد مقابل 16 مليون يورو.

وخاض ديباي 139 مباراة مع ليون، سجّل خلالها 57 هدفا، وصنع 43.

وساهم ديباي في وصول ليون إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لثاني مرة في تاريخه.

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