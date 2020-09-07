مؤتمر فايلر: سعداء بالفوز على الحدود القوي.. وكهربا قد يظهر أمام الإسماعيلي

عبر ريني فايلر المدير الفني للأهلي عن سعادته بالفوز على حرس الحدود، مؤكدا أنه خصم قوي وقدم كرة قدم جيدة في المباراة.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي على حرس الحدود بثنائية دون رد ضمن الجولة الـ25 من الدوري المصري.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سعداء جدا لأننا حققنا فوزا أمام خصم صعب يلعب كرة قدم جيدة مثل حرس الحدود".

وأضاف "من الجيد أن يشارك بعض اللاعبين في مراكز مختلفة حتى تعرف واجبات هذه المراكز في الملعب ليكون لديها علم بمهام زملائها عندما يشارك اللاعب في مركزه الطبيعي بعد ذلك".

وأوضح "ولكن لا أتعمد تغيير مراكز اللاعبين والنقص العددي أجبرنا على ذلك".

وعن انتهاء إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" قال: "كهربا لا يشارك في المباريات منذ فترة طويلة وسيكون من الصعب أن يشارك أساسيا في الفترة المقبلة".

وأشار "ولكن من الممكن أن نشاهده في بعض الدقائق خلال المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي".

وأتم تصريحاته "مستواه في المباريات هو الذي سيثبت أحقيته في المشاركة أساسيا أم لا، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أنه لم يشارك منذ فترة طويلة للغاية".



























































































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