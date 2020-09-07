رمضان: هدفي المنافسة على كل البطولات.. وبيراميدز الأقرب للقب الكونفدرالية

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 20:50

كتب : FilGoal

مؤتمر تقديم رمضان صبحي في بيراميدز

عبّر رمضان صبحي عن سعادته بالانضمام إلى بيراميدز، وأوضح أنه يستهدف المنافسة على كل البطولات مع الفريق.

رمضان صبحي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

بيراميدز أعلن رسميا اليوم الإثنين عن ضم رمضان صبحي في صفقة شراء قادما من هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وصرّح رمضان: "احترافية النادي سبب أساسي في انضمامي إليه، النادي متواجد منذ عامين فقط، لكن الإدارة الحالية تعمل باحترافية كبيرة مثل أوروبا تماما، ويريدون أن يصبحوا أفضل من الخارج حتى".

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وأضاف في مقابلة نشرها ناديه الجديد: "كان هذا سببا أساسيا في اختياري بيراميدز، المنظومة بأكملها تعمل باحترافية، وهذه كانت أولوية في تحديد اختياري".

وواصل: "طموحي مع بيراميدز المنافسة على كل البطولات، وهم بالفعل يفعلون ذلك الآن".

وتابع: "سأعمل على أن ننافس على الدوري والكأس وإفريقيا سواء شاركنا في الكونفدرالية أو دوري الأبطال".

وأوضح: "قبل فيروس كورونا بيراميدز كان يسير بشكل جيد جدا ووصل إلى نصف نهائي الكونفدرالية، وبنسبة 70% أو 80% كان الفريق الأقرب لحصد اللقب من ضمن الأربعة".

واستدرك: "لكن بعد فيروس كورونا الآن بالتأكيد حدث انخفاض في المستوى بعض الشيء لكل الفرق، إلا أن بيراميدز لا يزال المنافس الأقوى والأقرب للفوز بالمسابقة".

وعبّر عن ارتياحه لزملائه في بيراميدز: "وجود لاعبين زاملتهم من قبل في المنتخب أو الأهلي هو أمر جيد بالطبع، هم لاعبين كبار وهذا أمر مميز".

وأتم: "كل اللاعبين مقربين مني، سواء عبد الله السعيد الذي أتحدث معه دائما، أو علي جبر، أو عمر جابر، أو أحمد الشناوي الذي زاملته في المنتخب، أو حتى محمد حمدي الذي الذي زاملته في منتخب الشباب، يوجد أكثر من لاعب مقرب لي".

وانتهت إعارة رمضان صبحي مع الأهلي في 30 يونيو الماضي، بعدما قضى موسما ونصف مع القلعة الحمراء.

عقد رمضان صبحي مع بيراميدز سيكون لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، حسبما علم FilGoal.com من مصدرين مختلفين من جانب نادي بيراميدز وهدرسفيلد الإنجليزي.

في البداية كان الاتفاق على عقد لمدة 3 سنوات، ولكن تم تعديل العقد لتصبح مدته 5 سنوات، مع زيادة في راتب اللاعب، وفقا لما علمه FilGoal.com.

وكلفت الصفقة خزائن بيراميدز ما بين 4 إلى 4.5 مليون جنيه إسترليني، باحتساب بعض الإضافات، حسبما كشف مصدر مسؤول داخل نادي هدرسفيلد لـ FilGoal.com.

وسيكون رمضان صبحي هو الصفقة الرسمية الثانية للموسم المقبل، بعد أحمد فتحي، مع عدم إعلان النادي لتعاقده مع شريف إكرامي حتى الآن.

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