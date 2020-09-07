رسميا - بيراميدز يتعاقد مع رمضان صبحي

أعلن نادي بيراميدز التعاقد رسميا مع رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد تاون الإنجليزي والأهلي السابق.

رمضان صبحي النادي : هدرسفيلد تاون بيراميدز

وانتهت إعارة رمضان صبحي مع الأهلي في 30 يونيو الماضي، بعدما قضى موسما ونصف مع القلعة الحمراء.

عقد رمضان صبحي مع بيراميدز سيكون لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، حسبما علم FilGoal.com من مصدرين مختلفين من جانب ناديا بيراميدز وهدرسفيلد الإنجليزي.

في البداية كان الاتفاق على عقد لمدة 3 سنوات، ولكن تم تعديل العقد لتصبح مدته 5 سنوات، مع زيادة في راتب اللاعب، وفقا لما علمه FilGoal.com.

وكلفت الصفقة خزائن بيراميدز ما بين 4 إلى 4.5 مليون جنيه إسترليني، باحتساب بعض الإضافات، حسبما كشف مصدر مسؤول داخل نادي هدرسفيلد لـ FilGoal.com.

وسيكون رمضان صبحي هو الصفقة الرسمية الثانية للموسم المقبل، بعد أحمد فتحي، مع عدم إعلان النادي لتعاقده مع شريف إكرامي حتى الآن.

وأعلن الأهلي في وقت سابق عدم وصوله لاتفاق مع رمضان رغم توصله لاتفاق مع ناديه الإنجليزي، لتفضيل اللاعب الانضمام إلى بيراميدز.

وبدأ رمضان صبحي مشواره مع الفريق الأول للأهلي في عام 2014 قبل أن ينتقل إلى ستوك سيتي في 2016.

وفي فترته الأولى مع الأهلي لعب رمضان صبحي 74 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 17 هدفا.

وفاز مع الأهلي بالدوري المصري مرتين وببطولة السوبر المصري مرتين وببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ومع ستوك سيتي لعب رمضان صبحي 48 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 4 أهداف.

ثم انتقل رمضان صبحي إلى هدرسفيلد تاون بداية موسم 2018/2019. ولم يظهر مع الفريق سوى 4 مرات فقط.

وبعدها انضم رمضان لصفوف الأهلي معارا مطلع عام 2019.

وفي موسم ونصف مع الأهلي لعب رمضان 36 مباراة سجل خلالهم 7 أهداف، وفاز ببطولتي الدوري المصري والسوبر المصري.

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