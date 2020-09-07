هدرسفيلد رافضا الإعلان عن قيمة الصفقة: احترمنا رغبة رمضان.. وبيراميدز كان محترفا للغاية

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 20:06

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز

أعلن هدرسفيلد الإنجليزي عن رحيل لاعبه رمضان صبحي إلى بيراميدز، في بيان رسمي رفض فيه النادي الإعلان عن قيمة الصفقة.

رمضان صبحي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وقال مدير عمليات كرة القدم في النادي لي برومبي: "احترمنا رغبة رمضان في سوق صعب للغاية في مصر، وسعداء بالوصول لصفقة تناسب الجميع".

وأردف "نشكر بيراميدز لأنه كان محترفا للغاية".

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وأتم "الكل في هدرسفيلد يتمنى لرمضان كل الأفضل في المستقبل".

وكلفت الصفقة خزائن بيراميدز ما بين 4 إلى 4.5 مليون جنيه إسترليني، باحتساب بعض الإضافات، حسبما كشف مصدر مسؤول داخل نادي هدرسفيلد لـ FilGoal.com.

رمضان صبحي هو الصفقة الرسمية الثانية للموسم المقبل، بعد أحمد فتحي، مع عدم إعلان النادي لتعاقده مع شريف إكرامي حتى الآن.

وأعلن الأهلي في وقت سابق عدم وصوله لاتفاق مع رمضان رغم توصله لاتفاق مع ناديه الإنجليزي، لتفضيل اللاعب الانضمام إلى بيراميدز.

وبدأ رمضان صبحي مشواره مع الفريق الأول للأهلي في عام 2014 قبل أن ينتقل إلى ستوك سيتي في 2016.

وفي فترته الأولى مع الأهلي لعب رمضان صبحي 74 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 17 هدفا.

وفاز مع الأهلي بالدوري المصري مرتين وببطولة السوبر المصري مرتين وببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ومع ستوك سيتي لعب رمضان صبحي 48 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 4 أهداف.

ثم انتقل رمضان صبحي إلى هدرسفيلد تاون بداية موسم 2018/2019. ولم يظهر مع الفريق سوى 4 مرات فقط.

وبعدها انضم رمضان لصفوف الأهلي معارا مطلع عام 2019.

وفي موسم ونصف مع الأهلي لعب رمضان 36 مباراة سجل خلالهم 7 أهداف، وفاز ببطولتي الدوري المصري والسوبر المصري.

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