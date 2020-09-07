رسميا – الثاني من بورنموث.. نيوكاسل يستقدم ريان فريزر

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 18:27

كتب : FilGoal

ريان فريزر - نيوكاسل

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد عن استقدام ريان فريزر قادما من بورنموث في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لخمس سنوات.

ويعد فريزر هو ثاني صفقات نيوكاسل من نادي بورنموث اليوم الإثنين، بعد استقدام كالوم ويلسون قبل ساعات قليلة.

وصرّح فريزر عقب انضمامه لفريقه الجديد: "أنا متحمس للغاية، عندما حضرت لرؤية المكان كان كل شيء مميزا: المدرب، المقر، الجماهير، الرسائل التي تلقيتها".

وأضاف عبر الموقع الرسمي لـ نيوكاسل: "لم أفكر في الأمر، أردت اللعب في ملعب كبير مثل هذا ومليء بالجماهير المتحمسة، والعودة للشمال مجددا هو أمر مميز".

فريزر (26 عاما) جناح أيسر اسكتلندي، ولعب لـ بورنموث منذ عام 2013.

وخاض فريزر مع بورنموث إجمالا 208 مباراة، سجل خلالها 24 هدفا، وصنع 33 هدفا.

وخاض فريزر في الموسم الماضي 32 مباراة مع بورنموث، سجل خلالها هدفا وحيدا، وصنع 4 أهداف.

ويمتلك فريزر 11 مباراة دولية مع منتخب اسكتلندا، سجل خلالها هدفا وحيدا.

وكان نيوكاسل قد تعاقد في وقت سابق من هذا الصيف، مع جيف هيندريك قادما من بيرنلي مجانا، ومارك جيلسباي قادما من ماذرويل الاسكتلندي أيضا مجانا، قبل أن يعلن عن تعاقده مع ثنائي بورنموث اليوم.

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