رسميا – الثاني من بورنموث.. نيوكاسل يستقدم ريان فريزر
الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 18:27
كتب : FilGoal
أعلن نادي نيوكاسل يونايتد عن استقدام ريان فريزر قادما من بورنموث في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لخمس سنوات.
ريان فريزر
النادي : اسكتلندا
ويعد فريزر هو ثاني صفقات نيوكاسل من نادي بورنموث اليوم الإثنين، بعد استقدام كالوم ويلسون قبل ساعات قليلة.
✍️ #NUFC are thrilled to announce the signing of Ryan Fraser on a five-year deal!
Welcome, Ryan! 🏴👊— Newcastle United FC (@NUFC) September 7, 2020
وصرّح فريزر عقب انضمامه لفريقه الجديد: "أنا متحمس للغاية، عندما حضرت لرؤية المكان كان كل شيء مميزا: المدرب، المقر، الجماهير، الرسائل التي تلقيتها".
وأضاف عبر الموقع الرسمي لـ نيوكاسل: "لم أفكر في الأمر، أردت اللعب في ملعب كبير مثل هذا ومليء بالجماهير المتحمسة، والعودة للشمال مجددا هو أمر مميز".
فريزر (26 عاما) جناح أيسر اسكتلندي، ولعب لـ بورنموث منذ عام 2013.
وخاض فريزر مع بورنموث إجمالا 208 مباراة، سجل خلالها 24 هدفا، وصنع 33 هدفا.
وخاض فريزر في الموسم الماضي 32 مباراة مع بورنموث، سجل خلالها هدفا وحيدا، وصنع 4 أهداف.
ويمتلك فريزر 11 مباراة دولية مع منتخب اسكتلندا، سجل خلالها هدفا وحيدا.
وكان نيوكاسل قد تعاقد في وقت سابق من هذا الصيف، مع جيف هيندريك قادما من بيرنلي مجانا، ومارك جيلسباي قادما من ماذرويل الاسكتلندي أيضا مجانا، قبل أن يعلن عن تعاقده مع ثنائي بورنموث اليوم.
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