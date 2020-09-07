رئيس لا ليجا: التأثر برحيل ميسي؟ الدوري الإسباني أعلى من أي لاعب أو نادٍ

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 17:43

كتب : FilGoal

ميسي

أبدى خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، ارتياحه لاستمرار ليو ميسي في برشلونة، لكنه في الوقت نفسه شدد على قوة المسابقة في غيابه.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

وصرّح تيباس خلال تدشين الموسم الجديد عبر قناة لا ليجا: "نريد ميسي دائما معنا في الدوري الإسباني، إنه أفضل لاعب في التاريخ".

وشدد: "أود أن ينهي مسيرته في الدوري الإسباني".

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واستدرك: "لكننا قضينا عدة سنوات في العمل على أن تكون قيمة الدوري الإسباني أكبر من اللاعبين والأندية".

وتابع: "رغم ذلك، فمن الأفضل أن يستمر ميسي معنا على أن يذهب إلى دوري آخر".

تيباس سُئل عما إذا كان رحيل ميسي سيؤثر على حقوق البث التليفزيوني للدوري الإسباني.

وإجابته جاءت كالآتي: "لقد بعنا حقوق بث الدوري الإسباني لأربع سنوات مقبلة بالفعل، وبالتالي لم يكن ليؤثر ذلك علينا".

وعن موعد عودة الجماهير للمدرجات، أوضح: "هذا القرار لا يعود لرابطة الدوري الإسباني، وما يحدده هو موعد توفر اللقاح".

وأتم: "آمل أن نستطيع رؤية الملاعب كما في السابق بدايةً من يناير وفبراير".

وكان ليو ميسي قد أعلن استمراره في برشلونة والتخلي عن رغبة رحيله، بعد أن أخبره جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي بضرورة دفع مبلغ 700 مليون يورو لو أراد فسخ التعاقد.

وينطلق الدوري الإسباني يوم الجمعة المقبل بمباراة غرناطة وأتليتك بلباو.

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