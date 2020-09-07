المقاصة يثأر من هزيمة الدور الأول وينتصر على الاتحاد

ثأر مصر المقاصة من هزيمته أمام الاتحاد السكندري في الدور الأول من الدوري وفاز اليوم الإثنين بثلاثة أهداف لهدف.

والتقى الفريقين في ملعب الإسكندرية في إطار الجولة 25 من الدوري.

افتتج عمرو مرعي أهداف اللقاء في الدقيقة 29.

وأدرك زعيم الثغر التعادل عن طريق خالد قمر في الدقيقة 59.

ولكن في الدقيقة 71 أعاد خالد أوتشو المقاصة للمقدمة مرة أخرى بتسجيله الهدف الثاني.

وأكد ميدو جابر انتصار المقاصة بهدف ثالث في الدقيقة 86 من ركلة جزاء حصل عليها فريقه بعد عرقلة محمد إبراهيم.

وأصبح ذلك الانتصار الثاني للمقاصة في المباراتين الأخيرتين بعدما فاز على الإسماعيلي قبل عدة أيام.

فيما لم ينجح الاتحاد في معرفة الفوز منذ استئناف الدوري سوى مرة وحيدة عندما فاز على الإسماعيلي قبل مباراتين.

بتلك النتيجة وصل رصيد المقاصة إلى 30 نقطة يحتل بهم المركز الثامن بعدما خاض كل مبارياته الـ25.

فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 35 نقطة في المركز الخامس بعدما خاض 24 لقاء.

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