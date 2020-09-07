خبر في الجول – صعوبة لحاق حازم إمام بمواجهة سموحة.. وهكذا يفكر كارتيرون في تعويضه

صار من الصعب لحاق حازم إمام قائد الزمالك بمواجهة فريقه ضد سموحة في الجولة 26 من الدوري، والمقررة يوم الخميس المقبل.

وعلم FilGoal.com أن إصابة حازم بشد في الأمامية لن تٌشفى قبل 4 أو 5 أيام، وبالتالي صار من الصعب لحاقه بالمباراة.

وبالتالي، يواجه باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مشكلة كبيرة في ذلك المركز.

حازم إمام مصاب، وبديله أحمد عيد موقوف لتراكم الإنذارات.

وعلم FilGoal.com أن كارتيرون يفكر في محمد عبد السلام للعب في ذلك المركز بجوار قلبي الدفاع محمد عبد الغني ومحمود علاء.

أما التفكير الثاني بالنسبة للمدرب الفرنسي، فهو الدفع بالشاب حسام عبد المجيد بجوار محمود علاء، مع الدفع بعبد الغني كظهير أيمن.

ووصل الزمالك للنقطة 51 في المركز الثاني للدوري، قبل مواجهة سموحة.

اقرأ أيضا

رسميا - بيراميدز يتعاقد مع رمضان صبحي

في الجول يكشف – سيناريوهات نصف نهائي دوري الأبطال