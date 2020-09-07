مصر 2021 - رئيس اتحاد البرتغال: حدود الجميع هي السماء؟ نريد أن نكون هناك

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 17:23

كتب : FilGoal

منتخب البرتغال لكرة اليد

جاءت تصريحات رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة اليد، ميجيل لارانخيرو، متحدية، عقب قرعة النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021.

وقال لارانخيرو للموقع الرسمي لـ مصر 2021: "غبنا 18 عاما عن بطولة العالم، ولكننا نأتي إلى مصر بنفس التصميم الذي تحلينا به عبر تاريخنا".

وقع منتخب البرتغال في المجموعة السادسة مع الجزائر وأيسلندا والمغرب.

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وأضاف لارانخيرو: "إذا كانت حدود الجميع هي السماء، نحن نريد أن نكون هناك".

وشرح "منتخب البرتغال خاض رحلة كبيرة، ووصولنا لمصر 2021 خطوة نحو المستقبل والذي يعني لنا التواجد المستمر في المراحل النهائية للأحداث الكبرى".

وأوضح "لدينا ثقة كبيرة في فريقنا، لأنه أسعد البرتغال كثيرا".

وأتم "حفل القرعة كان رائعا، وأثق في أنها ستكون بطولة ممتازة من حيث التنظيم والتأثير الرياضي".

وتعد تلك مشاركة البرتغال الرابعة في بطولة العالم.

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