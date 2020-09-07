دايلي ميل: استبعاد فودين وجرينوود من معسكر إنجلترا بعد جلب فتيات لفندق الإقامة

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 14:22

كتب : FilGoal

فودين

قالت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية إن اللاعبين فيل فودين وميسون جرينوود تم استبعادهما من معسكر منتخب إنجلترا بعد تبين جلبهما لفتيات إلى فندق الإقامة في آيسلندا.

ماسون جرينوود

النادي : مانشستر يونايتد

فيليب فودين

النادي : مانشستر سيتي

إنجلترا

ولن يتجه اللاعبان رفقة الفريق إلى الدنمارك لمواجهة منتخبها في الجولة الثانية من دوري أمم أوروبا وسيعودان إلى موطنهما.

وشارك الثنائي في الفوز بهدف على آيسلندا يوم السبت في أول مباراة دولية له.

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وكتبت صحيفة DV الآيسلندية إن اللاعبين خرقا قواعد الحجر الصحي بجلب فتيات للفندق.

وخالف اللاعبان أيضا قواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الخاصة بسلوك اللاعبين خلال وجودهم رفقة المنتخب الوطني.

ولم يظهر اللاعبان في مران إنجلترا يوم الإثنين ومنتظر أن يوضح المدرب جاريث ساوثجيت موقفهما في مؤتمر صحفي استعدادا لمواجهة الدنمارك يوم الثلاثاء.

وتتصدر بلجيكا ترتيب المجموعة الثانية من المستوى الأول لدوري أمم أوروبا بفارق هدف عن إنجلترا.

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