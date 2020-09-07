إصابة محرز ولابورت بفيروس كورونا

أعلن نادي مانشستر سيتي يوم الإثنين إصابة لاعبيه رياض محرز وإيمريك لابورت بفيروس كورونا.

وتأتي الإصابات قبل 4 أيام من انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

وأفاد النادي في بيان: "يؤكد مانشستر سيتي إصابة لاعبيه رياض محرز وإيمريك لابورت بفيروس كورونا".

وأضاف البيان "لا تظهر أي أعراض على الثنائي".

وتابع "سيخضع كلاهما لفترة العزل الصحي وفقا لبروتوكولات رابطة الدوري الإنجليزي والحكومة البريطانية".

وأتم البيان "الجميع في النادي يتمنى الشفاء العاجل لرياض ولابورت وعودتهما للتدريبات في أسرع وقت".

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي يوم 12 سبتمبر الجاري.

الموسم المنصرم توقف لنحو 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، مما أثر على مواعيد انطلاق الموسم الجديد.