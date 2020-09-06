وزير الرياضة: من الوارد إحالة ملف اختفاء كأس أمم إفريقيا للنيابة

قال أشرف صبحي وزير الرياضة إن التحقيقات الأولية تشير إلى اختفاء نسخة واحدة من كؤوس أمم إفريقيا، والتي تحققت في 2010.

وأضاف صبحي عبر قناة "صدى البلد": "نحن بصدد إصدار تقرير رسمي عن نتائج التحقيقات، ومن الوارد إحالة الأمر للنيابة العامة أو النيابة الإدارية".

وأكد "علمت بالأمر من خلال اتصالي مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية أثناء مناقشة اقتراح عمل دولاب جديد بالاتحاد للكؤوس والهدايا التذكارية".

بأ صادم كما وصفه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تلقاه مشجعو الكرة المصرية بالإعلان عن اختفاء كأس أمم إفريقيا من دولاب بطولاته، وما زاد الصدمة هو أن الكأس المسروقة لبطولة 2010.

لنبدأ أولا بشرح لماذا تحظى كأس 2010 بأهمية أكبر من كأسي 2006 و2008 اللتين فازا بهما منتخب مصر ليسطر تاريخا بثلاثية متتالية.

ينص العرف في بطولات كرة القدم المختلفة -غير المحلية- بأن يحتفظ الفريق المتوج بلقب نفس البطولة ثلاث مرات، بكأسها مدى الحياة، بشرط ألا يسبقه فريقا أخر في الوصول لهذا الرقم.

منتخب مصر هو الرائد في بطولة كأس أمم إفريقيا، هو الأكثر تتويجا باللقب في سبع مناسبات وهو أول من حصد اللقب، ورغم ذلك فلا تحتفظ مصر سوى بنسخة وحيدة لكأس البطولة مدى الحياة بحسب القوانين، وهي كأس 2010.

حصلت مصر على أول نسختين من بطولة كأس الأمم الإفريقية عامي 1957 و1959، وبذلك كان الفراعنة على موعد مع الاحتفاظ بالكأس مدى الحياة إذا حصل على اللقب الثالث، لكن غانا سبقت الفراعنة وحصلت على اللقب ثلاث مرات أعوام 1964، 1965 و1978 لتحتفظ بالكأس مدى الحياة.

وحصلت غانا على نسخة مصغرة من الكأس مدى الحياة وظلت الكأس الأصلية في خزائن الاتحاد الإفريقي، وصنع الكاف كأسا جديدة للبطولة.

النسخة الثانية من كأس أمم إفريقيا حملت اسم "كأس إفريقيا المتحدة" وكانت مصر قريبة أيضا من الاحتفاظ بها بعدما حصلت على نسختين من أمم إفريقيا عامي 1986 و1998، ولكن مصر لم تحصل على اللقب الثالث حتى سبقتها الكاميرون أولا عام 2000 ووصلت للقبها الثالث مع هذا الكأس لتحتفظ به مدى الحياة.

وكالعادة حصلت الكاميرون على نسخة مصغرة من الكأس، وظل الكأس في خزائن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وبداية من 2006، حققت مصر الثلاثية التاريخية كأول منتخب يحصد لقب البطولات ثلاث مرات متتالية، ليصبح من حقها الاحتفاظ بالكأس مدى الحياة.

ولكن بخلاف المرات السابقة، لم تحصل مصر على نسخة مصغرة بل حصلت على نسخة مطابقة تماما للنسخة الأصلية، لتحتفظ بها في خزائن الاتحاد المصري لكرة القدم.

وهي النسخة التي تعرضت للسرقة، ولكن.. (تعرف على بقية التفاصيل من هنا)

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