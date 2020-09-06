خبر في الجول - بيراميدز يُعدّل من مدة عقد رمضان صبحي.. ويقدمه يوم الإثنين

الأحد، 06 سبتمبر 2020 - 19:18

كتب : FilGoal

رمضان صبحي بقميص بيراميدز

الاتفاق تم ويتبقى فقط الإعلان الرسمي الذي سيكون من خلال مؤتمر صحفي يوم الإثنين المقبل. هنا نتحدث عن انضمام رمضان صبحي لصفوف نادي بيراميدز.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز سيقدم لاعبه الجديد رمضان صبحي يوم الإثنين في مؤتمر صحفي ينطلق في السادسة مساءً.

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عقد رمضان صبحي مع بيراميدز سيكون لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، حسبما علم FilGoal.com من مصدرين مختلفين من جانب ناديا بيراميدز وهدرسفيلد الإنجليزي.

في البداية كان الاتفاق على عقد لمدة 3 سنوات، ولكن تم تعديل العقد لتصبح مدته 5 سنوات، مع زيادة في راتب اللاعب، وفقا لما علمه FilGoal.com.

وكلفت الصفقة خزائن بيراميدز ما بين 4 إلى 4.5 مليون جنيه إسترليني، باحتساب بعض الإضافات، حسبما كشف مصدر مسؤول داخل نادي هدرسفيلد لـ FilGoal.com.

وسيكون رمضان صبحي هو الصفقة الرسمية الثانية للموسم المقبل، بعد أحمد فتحي، مع عدم إعلان النادي لتعاقده مع شريف إكرامي حتى الآن.

وأعلن الأهلي في وقت سابق عدم وصوله لاتفاق مع رمضان رغم توصله لاتفاق مع ناديه الإنجليزي، لتفضيل اللاعب الانضمام إلى بيراميدز.

وشارك رمضان في 9 مباريات بالموسم الحالي مع الأهلي بسبب الإصابة وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

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