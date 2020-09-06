إصابة بنشرقي قبل لقاء طلائع الجيش

الأحد، 06 سبتمبر 2020 - 20:48

كتب : إبراهيم رمضان

أشرف بنشرقي - الزمالك - الأهلي - ياسر إبراهيم

اشتكى المغربي أشرف بنشرقي من آلام في العضلة الضامة خلال عمليات الإحماء قبل لقاء طلائع الجيش، ليتقرر استبعاده من المباراة.

وقرر الجهاز الفني لـ الزمالك الدفع بـ كابونجو كاسونجو بدلا من المصاب أشرف بنشرقي.

وعاد محمد صبحي حارس الزمالك للتواجد في قائمة فريقه مرة أخرى، ليجلس على مقاعد البدلاء، وذلك بعد خروج بنشرقي من القائمة بالكامل.

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ولعب بنشرقي صاحب الـ 25 عاما 18 مباراة في الدوري هذا الموسم ونجح في التسجيل مرتين وصناعة 5.

ويواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش على استاد القاهرة في الجولة الـ 25 من الدوري المصري.

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في الدوري طلائع الجيش الزمالك
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