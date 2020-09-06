العقدة مستمرة.. الجونة يُسقط بيراميدز ويقدم خدمة جليلة لـ الزمالك والمقاولون

يبدو وأن نادي الجونة، صار يمثل عقدة لبيراميدز، حيث فاز أصحاب الأرض 2-1 في الجولة 25 للدوري.

6 مباريات بين الفريقين في الدوري، منهم مباراتين باسم بيراميدز القديم، الأسيوطي سبورت، قُسموا بين التعادل وفوز الجونة مناصفة.

وقدم الجونة بفوزه على بيراميدز خدمة جليلة للزمالك والمقاولون في الصراع مع بيراميدز على المركز الثاني، فيما تعرض بيراميدز للخسارة السادسة هذا الموسم بعد هزيمة الجولة الماضية ضد الزمالك.

الجونة صعد للمركز التاسع بـ28 نقطة، أما بيراميدز فيظل ثالثا بـ45 نقطة، نفس رصيد الزمالك الثاني صاحب المباراة الأقل والثلاث نقاط المخصومة بنهاية الموسم، أما المقاولون فلديه 43 نقطة بـ24 مباراة، أي أنه لعب مباراة أقل من الجونة.

أحداث المباراة

بدأت المباراة مشتعلة بضغط قوي من بيراميدز بغية التقدم، ما كاد يتحقق لإبراهيم عادل لكن تسديدته القوية داخل منطقة الجزاء علت القائم.

وفي الدقيقة 16، حصل بيراميدز على خطأ على خط منطقة الجزاء، وبعد دقائق من المداولة عاد محمود ناجي لـ VAR ولكن ظل القرار بكون الكرة خارج المنطقة.

وسدد محمد حمدي الخطأ في القائم، لتعود إلى إبراهيم عادل الذي سددها في وجه إسلام طارق.

وبعد 38 دقيقة هدد الجونة مرمى بيراميدز للمرة الأولى، بعرضية والتر بواليا التي قابلها إسلام محارب برأسه في المرمى لكن الحكم ألغى الهدف باتفاق مع VAR، بسبب تسلل بواليا.

وفي اللحظات الأخيرة من الشوط، استغل جون أنتوي عرضية أحمد توفيق ليسجل رأسية رائعة في شباك إسلام طارق.

ولكن في اللحظات الأولى من الشوط الثاني، وبعد 19 ثانية تحديدا، لعبا ألان كيامبادي عرضية قابلها بواليا في المرمى معلنا الهدف الأول للجونة.

وفي الدقيقة 63، تقدم الجونة بعدما انفرد بواليا، بعد انزلاق أحمد أيمن منصور، ليراوغ المهدي سليمان ويضيف الهدف الثاني.

بقية المباراة شهدت ضغطا كبيرا من بيراميدز، لكن تألق إسلام طارق والقائمين أمام محاولات إبراهيم حسن ومحمد فاروق منعت بيراميدز من التسجيل.

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