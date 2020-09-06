سامي: أحداث المباراة تحكمت في أداء طنطا.. وهناك أمل طالما تواجدت الإمكانية الحسابية

رغم اقتراب فريقه رويدا رويدا من الهبوط، يرى أحمد سامي المدير الفني للفريق أملا في البقاء بعد الخسارة من الإنتاج الحربي 3-0 في الجولة 25 من الدوري.

وقال أحمد سامي لأون تايم سبورتس: "أحداث المباراة أمام الإنتاج تحكمت في أداء الفريق، أهدرنا ركلة جزاء وارتدت علينا بهدف".

وشدد "صنعنا الفرص لكن لدينا مشكلة في إنهاء الهجمات".

وشدد "لاعبو طنطا جيدين، لكنهم يحتاجون الثقة، لكن الثقة تأتي عن طريق الفوز".

ولم يفز طنطا منذ فوزه على الجونة في يناير الماضي.

وأتم سامي "طالما هناك إمكانية حسابية لبقائنا، سيظل لدينا أمل في البقاء رغم تلاحق المباريات وعدم وجود بديل".

واصل الإنتاج الحربي انتصاراته التي بدأها بالفوز على سموحة في الجولة 24 من الدوري، حيث فاز على طنطا بثلاثية نظيفة في الجولة 25 من البطولة على استاد الأهلي WE السلام.

الإنتاج صعد للمركز الثامن بـ 30 نقطة أما طنطا فيواصل تذيل جدول الدوري بـ17 نقطة.

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