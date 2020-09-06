مختار رغم الفوز بثلاثية: هذا ليس أداء الإنتاج الطبيعي

رغم فوز فريقه بثلاثية دون رد على طنطا، لم يكن مختار مختار راضيا عن أداء الإنتاج الحربي.

وقال مختار عقب الفوز لقناة أون تايم سبورتس 2: "3 نقاط رائعين، ونتيجة جيدة، لكن هذا ليس أدائنا الطبيعي".

وشدد "لكن، هذا مفهوم بسبب الظروف التي مررنا بها وإصابة عدد كبير من اللاعبين بكورونا، كان مستوانا بعيد عن باقي الفرق لكن انتصرنا الجولة الماضية ضد سموحة والآن ضد طنطا، 6 نقاط هامة".

واصل الإنتاج الحربي انتصاراته التي بدأها بالفوز على سموحة في الجولة 24 من الدوري، حيث فاز على طنطا بثلاثية نظيفة في الجولة 25 من البطولة على استاد الأهلي WE السلام.

الإنتاج صعد للمركز الثامن بـ 30 نقطة أما طنطا فيواصل تذيل جدول الدوري بـ17 نقطة.

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