باسم مرسي يهزم فريق مسقط رأسه في مواصلة الإنتاج للانتصارات.. طنطا يستمر في الغرق

واصل الإنتاج الحربي انتصاراته التي بدأها بالفوز على سموحة في الجولة 24 من الدوري، حيث فاز على طنطا بثلاثية نظيفة في الجولة 25 من البطولة على استاد الأهلي WE السلام.

طنطا دخل المواجهة على أمل تحقيق الانتصار الأول في الدوري منذ 21 يناير الماضي، أو تحقيق نقطة على الأقل مثلما فعل ضد الاتحاد السكندري في الجولة الماضية.

ولكن الإنتاج الحربي كان أسبق بالتقدم رغم إهدار جون أفيري لركلة جزاء حصل عليها طنطا، حيث استغل غنام محمد تمريرة محمد فييرا وسدد كرة أرضية ضعيفة سكنت شباك طنطا في الدقيقة 29.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الإنتاج بهدف وحيد.

ولكن في الشوط الثاني، حصل باسم مرسي على ركلة جزاء بعد عرقلة سليمان عبد ربه، وحولها بنجاح ليسجل الهدف الأول له في تاريخه ضد فريق مدينة مسقط رأسه.

وفي الدقيقة 72، أضاف مرسي الهدف الثالث بعد تسديدة بعيدة المدى من أحمد دويدار وصلت للمهاجم الذي وضعها بهدوء في شباك طنطا من وضع شبه انفراد.

وتعد تلك أول ثنائية لباسم مرسي في الدوري منذ ثنائيته مع الزمالك أمام الرجاء في مارس 2018.

الإنتاج صعد للمركز الثامن بـ 30 نقطة أما طنطا فيواصل تذيل جدول الدوري بـ17 نقطة.

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