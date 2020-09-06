بهدف +94 في أول مبارياته على أرض بلاده.. ناشئ ليفربول يخطف فوز ويلز على بلغاريا

فاز المنتخب الويلزي على ضيفه البلغاري بهدف سجله نيكو ويليامز ظهير أيمن ليفربول الشاب في الوقت القاتل.

أقيمت المباراة على ملعب "كارديف سيتي" في ويلز، وسجل نيكو ويليامز هدف ويلز الوحيد في الدقيقة الـ94 من عمر اللقاء.

ورغم أنها كانت المباراة الثانية لنيكو ويليامز ظهير أيمن ليفربول الشاب (19 عاما) رفقة منتخب بلاده، والأولى له على أرض بلاده، لكنه سجل هدف الفوز في الوقت القاتل.

الفوز رفع رصيد ويلز للنقطة السادسة في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة للتصنيف الثاني من بطولة دوري أمم أوروبا.

منتخب ويلز بدأ اللقاء بتشكيل بقوده جاريث بيل كأساسي، فيما بدأ كونور روبيرتس كظهير أيمن وتواجد نيكو ويليامز على مقاعد البدلاء.

رايان جيجز دفع بـ نيكو ويليامز بدلا من روبيرتس في الدقيقة الـ65، ثم شارك جوناثان ويليامز بدلا من دافيد بروكس في الدقيقة الـ76.

وفي الدقيقة الـ94، أرسل جوناثان ويليامز عرضية بيمناه من الجهة اليسرى، قابلها نيكو ويليامز برأسية قاتلة في المرمى، ليكتب البديلان انتصار غال لويلز.

NECO WILLIAMS! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 1-0 🇧🇬 Gôl hwyr Williams yn selio’r fuddugoliaeth i Gymru. pic.twitter.com/nlBMocnyUp — ⚽ Sgorio (@sgorio) September 6, 2020

الفوز رفع رصيد ويلز للنقطة السادسة في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة من التصنيف الثاني لدوري أمم أوروبا، فيما تجمد رصيد بلغاريا عند نقطة واحدة في المركز الثالث، وتأتي أيرلندا ثانيا برصيد نقطتين.

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