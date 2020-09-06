تروي ديني: ما زلت أرى نفسي في الدوري الممتاز.. أرقامي مقارنة بـ هالر وجولينتون تقول ذلك

يعتقد تروي ديني مهاجم واتفورد بأنه ما زال قادرا على اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم المقبل.

تروي ديني هبط رٌفقة واتفورد إلى الدرجة الثانية بعد احتلال المركز الـ19 وقبل الأخير.

وقال ديني في تصريحات نقلها موقع سبورتس بايبل: "أنا بالتأكيد ما زلت أرى نفسي لاعبا في الدوري الإنجليزي الممتاز. أرقامي تقول ذلك".

صاحب الـ32 عاما أضاف "سجلت أرقاما مضاعفة خلال الموسم الماضي. كم سجل سيباستيان هالر مع وست هام؟ 6 أو 7 أهداف؟ كم سجل جولينتين مع نيوكاسل؟ هدفان؟".

وأتم "تكلفة هؤلاء 40 مليون استرليني وتكلفتي 300 ألف استرليني فقط. أعتقد بأن عهدي لم ينته بعد".

تروي ديني شارك مع واتفورد في 27 مباراة خلال بطولة الدوري. سجل فيهم 10 أهداف وصنع هدفين.

ولم يسبق لتروي ديني الانضمام لمنتخب إنجلترا من قبل في أي وقت، رغم لعبه لفريق واتفورد منذ عام 2012.

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