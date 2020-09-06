تشكيل بيراميدز - أنتوي يقود الهجوم أمام الجونة

دفع أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز بالمهاجم جون أنتوي في تشكيل فريقه الأساسي أمام الجونة.

جون أنتوي النادي : بيراميدز بيراميدز

ويلعب بيراميدز ضد الجونة في الجولة الـ25 من الدوري المصري في استاد خالد بشارة.

وبعدما جلس على مقاعد البدلاء في المباراة السابقة ضد الزمالك، يقود المهاجم الغاني جون أنتوي هجوم بيراميدز.

وجاء تشكيل بيراميدز كاملا كالآتي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي

خط الوسط: إسلام عيسى - إبراهيم عادل - نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - إيريك تراوري

خط الهجوم: جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

عبد الرحمن أيمن - طارق طه - عبد الله بكري - عمر جابر - إبراهيم حسن - محمد فاروق - رجب بكار - محمد فتحي - دودو الجباس.

وخرج من قائمة المباراة، الدولي التونسي عمر العيوني.

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