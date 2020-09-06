سلبية تحاليل دم الأهلي قبل مواجهة الحدود

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي سلبية تحاليل عينات دم الفريق استعدادا لمواجهة حرس الحدود.

ويلعب الأهلي ضد حرس الحدود في الجولة الـ25 من الدوري مساء غدا الإثنين بملعب المكس في الإسكندرية.

وأجرى فريق الأهلي تحليل "رابيد تيست" أمس الأحد، وجاءت نتيجة التحاليل سلبية بالكامل.

ومن المنتظر أن يعلن ريني فايلر المدير الفني للأهلي قائمة فريقه لمواجهة الحدود بعد انتهاء المران الجماعي مساء اليوم الأحد.

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول الدوري برصيد 65 نقطة، ويأتي حرس الحدود في المركز الـ11 برصيد 26 نقطة.

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