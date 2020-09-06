بسبب 3 لقطات.. تقرير: لجنة الحكام ستستبعد الكرواتي بيبيك من مباريات الدوري السعودي

الأحد، 06 سبتمبر 2020 - 16:49

كتب : FilGoal

إيفان بيبيك

زعم تقرير سعودي أن لجنة الحكام بصدد اتخاذ قرار باستبعاد الكرواتي إيفان بيبيك من قيادة مباريات الدوري السعودي.

وقال تقرير جريدة "المدينة" إن "الأخطاء الفادحة التي ارتكبها الحكم في مباراة اتحاد جدة والنصر" هي السبب في ذلك القرار.

وأضاف التقرير "أغرب الحالات كانت منحه بطاقة صفراء للاعب الاتحاد بوني في خطأ ارتكبه عليه بيتروس، واتفق خبراء التحكيم أن بيتروس كان يستحق البطاقة الحمراء لنية إيذاء اللاعب".

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وأكمل "فضلا عن تجاهل الحكم منح اللاعب بيتروس بطاقة صفراء في الكرة التي احتسبها ركلة جزاء للاتحاد بعد العودة للفار، حيث اتجه بقدمه للساق الثابتة للاعب فهد المولد، كما أن خبراء التحكيم اتفقوا على طرد لاعب النصر أحمد موسى لخشونته المتكررة في المباراة وفي أكثر من حالة، ولكن الحكم اكتفى بالبطاقة الصفراء".

وأكد التقرير "أما المشهد الأهم في أخطاء الحكم ظهوره في لقطة تلفزيونية بين شوطي المباراة وهو يتحدث مع المشرف على كرة القدم بنادي النصر عبدالرحمن الحلافي وهو يريه هاتفه المحمول، ولكن هذه اللقطة تحتاج إلى تثبت من صحتها قبل اتخاذ اللجنة قرارها".

وسبق لبيبيك التحكيم في مصر من قبل، حيث قاد مباراة الأهلي والزمالك في موسم 2007/2008، ومباراة نفس الفريقين في الموسم الحالي، وكذلك مباراة الأهلي وبيراميدز في الدور الثاني من الموسم الماضي.

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