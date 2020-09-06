فرج عامر لـ في الجول: حمادة صدقي رحل عن سموحة

الأحد، 06 سبتمبر 2020 - 15:31

كتب : هاني العوضي

حمادة صدقي

أعلن فرج عامر رئيس سموحة اليوم الأحد رحيل المدرب حمادة صدقي عن قيادة الفريق بعد فسخ تعاقده مع النادي بالتراضي.

وقال فرج عامر لـFilGoal.com:"سنعلن عن المدرب الجديد مساء اليوم".

وأضاف "نتجه للتعاقد مع مدرب شاب لديه طموح، لن ننتدب أجنبيا لأن هذا صعب خاصة أننا في منتصف الموسم".

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وكشف عامر أن المدرب المساعد خميس جعفر ومدرب حراس المرمى أحمد ناجي مستمران في الجهاز الفني لسموحة.

وخاض صدقي (59 عاما) 12 مباراة مع سموحة منذ توليه المهمة في يناير الماضي خلفا لحسام حسن، فاز في اثنتين منها وخسر مرتين وآخر مواجهة تعادل فيها بنتيجة 3-3 يوم السبت ضد أسوان.

ويحتل سموحة المركز السادس في ترتيب الدوري المصري الممتاز ورصيده 32 نقطة.

وقاد صدقي فريق سموحة للمرة الثانية بعدما دربه من يوليو 2013 إلى أكتوبر 2014 حين خسر الدوري بفارق هدف لصالح الأهلي وخسر نهائي كأس مصر بهدف ضد الزمالك.

ودرب لاعب المنيا والأهلي السابق فرق وادي دجلة وإنبي والجونة والهلال السوداني.

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