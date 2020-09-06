كلوب: إذا اعتمدنا على مجهودات اللاعبين الفردية لن يمكننا النجاح باستمرار

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن الأداء الجماعي سيكون مفتاح النجاح بشكل مستمر، وليس قدرات اللاعبين الفردية.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ما يهمنا هو أداء ومستوى الفريق ككل، عندما يكون الفريق في أفضل حالاته، تصبح هناك فرصة أكبر للاعبين لإظهار إمكانياتهم الفردية".

وأضاف "إذا اعتمدنا على المجهود الفردي لبعض اللاعبين فقط، فلن يمكننا تحقيق النجاح بصفة مستمرة".

وشدد "علينا أن نستمر في العمل الجماعي من أجل الفوز بالمباريات، ولا يهم من يزور الشباك".

تاكومي مينامينو جناح ليفربول كسر صيامه التهديفي مع ليفربول منذ انضمامه للفريق الشتاء الماضي، بهدفين الأسبوع الماضي، الأول في شباك أرسنال بمباراة الدرع الخيرية، والآخر أمام بلاكبول وديا.

وأشار المدرب الألماني "بالنسبة لمينامينو، فبالطبع عاش أسبوعا جيدا، من المهم بالنسبة له ولنا أيضا أن يسجل الأهداف".

وأتم كلوب "أتمنى أن يكون ذلك في زيادة ثقته في إمكانياته وقدراته إلى حد كبير".