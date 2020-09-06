ليروي ساني: قررت ارتداء القميص رقم 10 في بايرن لهذا السبب

الأحد، 06 سبتمبر 2020 - 13:50

كتب : FilGoal

ليروي ساني - بايرن ميونيخ

أوضح ليروي ساني لاعب بايرن ميونيخ الجديد أسباب اختياره لارتداء القميص رقم 10 في صفوف الفريق البافاري، وكشف عن أهدافه المستقبلية مع بطل أوروبا.

وقال ساني في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أنني أستطيع التعامل مع الضغط بشكل جيد. لقد ارتدى هذا الرقم لاعبون عظماء عبر تاريخ النادي، وشرف كبير لي أن أرتديه بدوري".

وأضاف المنتقل حديثا من مانشستر سيتي "اخترت هذا الرقم بإرادة كاملة لأقول للجميع إنني جئت إلى هنا لتحمل المسؤولية".

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وتابع الدولي الألماني "لدي أهداف وطموحات كبيرة مع بايرن، وأريد أن أثبت أنني لاعب يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل".

وواصل "أود أن ألعب دورا كبيرا في أحد أكبر الأندية في العالم. لم أحقق أي لقب في ألمانيا من قبل، وهذا يجب أن يتغير".

وشدد "أتمنى أن نستطيع إمتاع الجماهير، وفي النهاية أرغب في تحقيق أكبر عدد من الانتصارات والألقاب الممكنة. من المهم بالنسبة لي أن أحافظ على حماسي وتعطشي للفوز".

وأتم "أريد أن أثير إعجاب الجماهير، ولطالما كان وسيظل هدفي الرئيسي هو تقديم أفضل ما لدي في كل مباراة من أجل الفريق وعشاقه".

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ليروي ساني بايرن ميونيخ مانشستر سيتي
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