إبراهيموفيتش يهاجم مدرب السويد بسبب لاعب يوفنتوس

الأحد، 06 سبتمبر 2020 - 13:22

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

انتقد زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان وقائد السويد السابق، قرارات مدرب منتخب بلاده ياني أندرسون.

السويد خسرت على أرضها أمام فرنسا مساء أمس السبت بهدف دون رد، مباراة لم يبدأها أساسيا ديان كولوسيفسكي المنتقل من بارما إلى يوفنتوس.

لاعب الوسط الشاب اكتفى بالدخول بديلا في آخر 20 دقيقة، وعلّق على ذلك بعد المباراة: "أعتقد أنه كان قرار غريبا، لكني أحترمه".

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وواصل كولوسيفسكي: "كنت آمل في تغيير نتيجة المباراة عند دخول، لكني كنت مصدوما لعدم بدء المباراة بصراحة، لأني شعرت أنني أتدرب بشكل جيد".

"آمل فقط أن أبدأ المباراة المقبلة، لا أدري ما سيحدث حقا".

بعدها بلحظات، وخلال المؤتمر الصحفي، تلقى المدرب أندرسون سيلا من الأسئلة عن سبب عدم الدفع بـ كولوسيفسكي منذ البداية، مما أثار استيائه.

أندرسون رد: "سنرى إن كان سيحصل على مزيد من الدقائق يوم الثلاثاء، لديه جودة كبيرة وسيتطور".

وأضاف في حنق: "الآن دعونا نتحدث عن اللاعبين الذين شاركوا بالفعل وأدوا بشكل جيد، فهذا مثير أكثر للاهتمام أعتقد".

وبالطبع تحيّن إبراهيموفيتش الفرصة لمهاجمة المدرب أندرسون.

أسطورة السويد نشر رابطا لتصريحات المدرب وعلّق عليها عبر تويتر:

"إنها مزحة لعينة، وإثبات جديد أن الناس الذين لا يتمتعون بالكفاءة يتواجدون في مناصب غير ملائمة لهم ويخنقون كرة القدم السويدية".

وكان إبراهيموفيتش قد دخل في خلاف مع أندرسون، بعد أن استبعده الأخير من المشاركة في كأس العالم 2018.

إبراهيموفيتش اعتزل دوليا عقب يورو 2016، ثم أراد العودة من الاعتزال والمشاركة في المونديال بعد تأهُل السويد، رغبة لم يلبها أندرسون الذي فضّل الاعتماد على لاعبيه الذين رافقوه في مشوار التصفيات.

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