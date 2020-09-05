مبابي يقود فرنسا لتخطي السويد.. والبرتغال تسحق كرواتيا

فازت فرنسا على مضيفتها السويد بهدف دون رد في ملعب فريندز أرينا، بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية.

وسجّل كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41.

ليرفع النجم الشاب رصيده إلى 14 هدفا دوليا في 35 مباراة مع منتخب فرنسا.

وأهدر أنطوان جريزمان ركلة جزاء لفرنسا في الدقيقة الأخيرة، لم تؤثر على انتصار أبطال العالم.

لتحصد فرنسا أول 3 نقاط في المشوار، ويظل رصيد السويد صفريًا.

وفي نفس المجموعة، سحقت البرتغال ضيفتها كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

جواو كانسيلو، وديوجو جوتا، وجواو فيليكس، وأندري سيلفا سجلوا أهداف البرتغال في الدقائق 41، و58، و70، 90. بينما سجّل برونو بيتكوفيتش هدف كرواتيا الوحيد في الدقيقة الأخيرة.

لتفتتح البرتغال مشوار الدفاع عن اللقب بانتصار قوي على وصيف بطل العالم دون نجمه كريستيانو رونالدو.

وفي المجموعة الثانية، فازت بلجيكا على مضيفتها الدنمارك بهدفين دون رد في ملعب باركن.

جاسون ديناير، ودريس ميرتنز سجلا هدفي الشياطين الحمر في الدقيقتين التاسعة والسابعة والسبعين.

لتتصدر بلجيكا المجموعة بفارق الأهداف عن إنجلترا التي هزمت أيسلندا بهدفٍ دون رد في وقتٍ سابق من اليوم السبت.

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