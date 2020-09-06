قبل مواجهة جديدة بينهما.. الزمالك لم يفقد أي نقطة ضد بسيوني

رغم أن طلائع الجيش كان أحد 3 أندية فقط استطاعت الفوز على الزمالك في الموسم الحالي من الدوري، بخلاف الهزيمة الاعتبارية للأخير ضد الأهلي، إلا أن مدربه الحالي عبد الحميد بسيوني لا يتفائل أبدا بمواجهة الفارس الأبيض.

يوم الأحد ستنطلق على ملعب القاهرة المباراة الثامنة بين الزمالك وبسيوني (48 عاما)، المهاجم الأسبق الذي ارتدى القميص الأبيض لمدة 4 مواسم.

ويأمل بسيوني أن يكون حظه أوفر من المباريات السبع السابقة، والتي خسرها جميعا أمام الزمالك وسجل فيها هدفا يتيما مقابل 14 إصابة بيضاء في شباكه.

كل المواجهات السابقة لبسيوني ضد الزمالك، الذي توج معه كلاعب بالدوري وكأس الكؤوس الإفريقية، كان مدربا فيها لنادي حرس الحدود، الذي لعب له 5 مواسم قبل الاعتزال في 2009.

الأولى كانت في دوري المجموعتين (2013-2014) وخسر بهدفي ياسر إبراهيم وأحمد علي، مدافع الأهلي ومهاجم إنبي على الترتيب في الوقت الراهن.

وبعد أشهر وقف ندا للزمالك في ربع نهائي كأس مصر وسقط بهدف مصطفى فتحي.

وفي موسم 2014-2015، الذي توج فيه الزمالك بالدوري، خسر مرتين بنتيجة 2-صفر. وللعام الثاني على التوالي واجه الأبيض في كأس مصر وخسر في الدور ثمن النهائي بنتيجة 3-1، تألق مصطفى فتحي مجددا وسجل هدفين في المواجهة.

وفي موسم 2015-2016 من الدوري خسر بهدف رائع لباسم مرسي، وفي ثمن نهائي كأس مصر 2017-2018 خسر بثلاثية دون رد.

بعد ساعات سيكون بسيوني على موعد مع مباراته الأولى ضد الزمالك مع نادي طلائع الجيش، يأمل انتزاع أول نقطة له كمدرب أمام الفارس الأبيض وتسجيل أول هدف خلال مواجهاتهما في الدوري.

بينما يأمل رجال المدرب باتريس كارتيرون مواصلة التفوق على "باسيو" والثأر من الهزيمة بنتيجة 3-2 في الدور الأول أمام طلائع الجيش.

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