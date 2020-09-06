ستيرلينج: الحظ كان حليفنا أمام آيسلندا

الأحد، 06 سبتمبر 2020 - 11:12

كتب : FilGoal

ستيرلينج يحتفل بهدف مانشستر سيتي الثاني في نيوكاسل

يرى رحيم ستيرلينج لاعب إنجلترا أن فريقه كان محظوظا بالفوز المتأخر على مضيفته آيسلندا يوم السبت في الجولة الأولى من المستوى الأول لدوري أمم أوروبا.

وقال جناح مانشستر سيتي بعد المباراة التي حسمها بهدف من ركلة جزاء:"علمنا أن المواجهة ستكون صعبة. علمنا أن علينا تحدي أنفسنا. واصلنا اللعب بطريقتنا".

واستمر "حصلنا على ركلة جزاء، لم يكن علينا استقبال ركلة الجزاء الجدلية هذه، لكن الحظ حالفنا في النهاية. لدينا مستقبل مشرق أمامنا وعلينا مواصلة التطور كفريق".

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أهدر الآيسلنديون ركلة جزاء في الدقائق المتأخرة من المباراة قبل أن تحصل إنجلترا على ركلة جزاء ترجمها ستيرلينج بنجاح ليحصل فريق الأسود الثلاثة على أول 3 نقاط في المجموعة.

وتلعب إنجلترا ضد مضيفتها الدنمارك يوم الثلاثاء بينما تحل آيسلندا ضيفة على بلجيكا.

وتتصدر بلجيكا ترتيب المجموعة بعد فوزها يوم السبت على مضيفتها الدنمارك بهدفين دون رد.

ويتأهل بطل المجموعة إلى المرحلة النهائية من دوري أمم أوروبا التي يتنافس فيها 4 منتخبات على اللقب.

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