دايلي ميل: ثلاثي إنجلترا يفكر في التعاقد مع جريزمان

الأحد، 06 سبتمبر 2020 - 10:51

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان - برشلونة - دوري أبطال أوروبا

قالت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية إن أندية ليفربول وأرسنال ومانشستر يونايتد تفكر في التعاقد مع الفرنسي أنتوان جريزمان لاعب برشلونة.

أنطوان جريزمان

النادي : برشلونة

ففي ظل عدم وضوح مستقبل اللاعب في النادي الكاتالوني، تدرس فرق عديدة التعاقد مع المهاجم البالغ عمره 29 عاما.

وكتبت الصحيفة أن رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد وعد جريزمان بدور قيادي بعدما قرر الساحر ليونيل ميسي الرحيل عن الفريق.

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لكن بعد تراجع ميسي عن موقفه وفي ظل وجود فيليبي كوتينيو، لا يضمن جريزمان أن يكون أحد العناصر الأساسية في رؤية كومان للفريق.

ويستعد جريزمان لموسمه الثاني في برشلونة.

وانتقل اللاعب المتوج بمونديال 2018 إلى برشلونة قادما من أتليتكو مدريد مقابل 120 مليون يورو.

وشارك في 48 مباراة مع برشلونة وسجل 15 هدفا وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

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